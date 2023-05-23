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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На 15-й місяць “СВО” у них з’явилася мета: Подоляк про реакцію Кремля щодо Бєлгородщини

Михайло Подоляк
Фото: УНІАН

Росія на 15-й місяць повномасштабної війни вигадала справжню мету “спеціальної військової операції” – не допустити падіння Бєлгородської області.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він зазначив, що це дуже рефлективно та недалекоглядно.

— Офіційний Кремль (устами Пєскова) на 15-й місяць повномасштабної війни нарешті сформулював мету “спеціальної військової операції”: не допустити падіння Бєлгородської області. Дуже рефлективно та недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і починати нову інформаційну кампанію “російської перемоги”: “Досягнуто. Разом та назавжди. Калуга, Тула, Рязань – це Росія“, – написав він.

За його словами, для російського режиму саме зараз настав час замислитися над об’єктивністю: що раніше вони залишать всю територію України, то менш грандіозною катастрофою в Росії все закінчиться у фіналі.

Нагадаємо, вчора, 22 травня, бійці РДК та легіону Свобода Росії оголосили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. На другий день вона охопила площу розміром понад 30 кв. км.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков уже другий день коментує діяльність російських добровольців у Бєлгородській області, яких він називає “українською ДРГ”. У вівторок він заявив, що ситуація у регіоні “викликає глибоке занепокоєння”.

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На 15-й місяць “СВО” у них з’явилася мета: Подоляк про реакцію Кремля щодо Бєлгородщини

Бєлгород, Війна в Україні, Михайло Подоляк, Росія
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