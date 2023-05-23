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Путина может ждать судьба Хусейна: британский профессор об окончании войны

володимир путін
Фото: Getty Images

Изгнание российских оккупационных войск со всех территорий, которые они оккупировали после 24 февраля 2022 года, выглядело бы для Запада, остального мира и рядовых россиян почти как поражение Москвы.

Такое мнение высказал профессор, бывший гендиректор Королевского института объединенных служб Майкл Кларк, отвечая на вопрос, как будет выглядеть поражение России и что на самом деле будет означать конец войны.

Он отметил, что при таких обстоятельствах империалистическое вторжение Владимира Путина потерпело бы неудачу, Россия заплатила бы за него высокую цену, а Крым — “оказался бы под постоянной угрозой и стал бы нестабильным”.

— Что тогда произойдет в Москве (и Киеве) — это уже другой вопрос, но мир воспринял бы сообщение о поражении диктатора. Это было бы аналогично незаконному и безрассудному вторжению Саддама Хусейна в Кувейт в 1990 году. Запад изгнал его из Кувейта в 1991 году, и хотя он выжил в Ираке, он был значительно ослаблен, а Ирак был полностью разбит войной 1991 года и последующими санкциями, — сказал он.

По словам Кларка, такая же судьба может ждать и диктатора Путина, пока он будет контролировать Россию.

Профессор отметил, что все войны — политические, а значит, вопрос поражения будет вопросом политического суждения всех заинтересованных сторон.

Он также выделил цель Украины — освобождение всей захваченной территории Россией с 2014 года. Кларк подчеркнул, что западные союзники Киева поддерживают эту позицию, но “с развитием событий могут изменить свою точку зрения”.

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Источник: Sky News
Война в Украине, Владимир Путин, Російська агресія, Россия, Украина
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