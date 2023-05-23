На Путіна може чекати доля Хусейна: британський професор про закінчення війни

Вигнання російських окупаційних військ з усіх територій, які вони окупували після 24 лютого 2022 року, виглядало б для Заходу, решти світу та пересічних росіян майже як поразка Москви.

Таку думку висловив професор, колишній гендиректор Королівського інституту об’єднаних служб Майкл Кларк, відповідаючи на запитання, як виглядатиме поразка Росії та що насправді означатиме кінець війни.

Він зауважив, що за таких обставин імперіалістичне вторгнення Володимира Путіна зазнало б невдачі, Росія заплатила б за нього високу ціну, а Крим – “опинився б під постійною загрозою і став би нестабільним”.

— Що тоді станеться в Москві (та Києві) – це вже інше питання, але світ сприйняв би повідомлення про поразку диктатора. Це було б аналогічно незаконному і безрозсудному вторгненню Саддама Хусейна до Кувейту в 1990 році. Захід вигнав його з Кувейту в 1991 році, і хоча він вижив в Іраку, він був значно ослаблений, а Ірак був повністю розбитий війною 1991 року і подальшими санкціями, – сказав він.

За словами Кларка, така ж доля може чекати і на диктатора Путіна, доки він контролюватиме Росію.

Професор зауважив, що всі війни – політичні, а отже питання поразки буде питанням політичного судження всіх зацікавлених сторін.

Він також виокремив мету України – звільнення всієї захопленої території Росією з 2014 року. Кларк підкреслив, що західні союзники Києва підтримують цю позицію, але “з розвитком подій можуть змінити свою точку зору”.

Джерело : Sky News

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