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Взрывы продолжаются: Херсон пронизывают громкие звуки
С начала 23 мая Херсон уже несколько раз находился под обстрелом.
Атаковали город российские военные в два ночи, а затем в половине четвертого ночи.
Обновлено в 07:49. Новые взрывы в областном центре прогремели ориентировочно в 07:45.
Обновлено о 06:50. Местные жители сообщают, что ночью снаряды падали прямо в жилых кварталах, в домах выбивало окна.
По предварительной информации, оккупанты били по городу из артиллерии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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