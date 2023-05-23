Взрывы продолжаются: Херсон пронизывают громкие звуки

С начала 23 мая Херсон уже несколько раз находился под обстрелом.

Атаковали город российские военные в два ночи, а затем в половине четвертого ночи.

Обновлено в 07:49. Новые взрывы в областном центре прогремели ориентировочно в 07:45.

Обновлено о 06:50. Местные жители сообщают, что ночью снаряды падали прямо в жилых кварталах, в домах выбивало окна.

По предварительной информации, оккупанты били по городу из артиллерии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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