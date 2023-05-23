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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Харькове и обстрел Херсонской области: 454-й день войны

Ключевые события
00:26
Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба
00:22
В контексте войны РФ против Украины нельзя приравнивать жертву и агрессора – Боррель
00:09
Данилов объяснил, что может решить вопрос безопасности в Черном море
Взрывы в Харькове и обстрел Херсонской области: 454-й день войны
23 мая, 0:26

Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два принципа: территории нашего государства не должны перейти к России, войну нельзя заморозить.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что лучшую перспективу имеет украинская формула мира.

23 мая, 0:22

В контексте войны РФ против Украины нельзя приравнивать жертву и агрессора – Боррель

В контексте полномасштабной войны России против Украины нельзя приравнивать жертву и агрессора. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— Все хотят, чтобы война закончилась. Единственный, кто, как представляется, хочет продолжать войну, это Путин. Никто не хочет мира больше, чем Украина, именно поэтому мы поддерживаем инициативу президента Зеленского по поводу мира, — сказал он.

23 мая, 0:09

Данилов объяснил, что может решить вопрос безопасности в Черном море

Безопасность судоходства и свободной торговли в Черном море сможет гарантировать только полная деоккупация Крыма. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время он указал на важность предоставления Севастополю статуса современной и мощной военно-морской базы Украины.

Война в Украине
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Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два фундаментальных принципа. Подробнее – в материале.

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