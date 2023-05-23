Взрывы в Харькове и обстрел Херсонской области: 454-й день войны

23 мая, 0:26

Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два принципа: территории нашего государства не должны перейти к России, войну нельзя заморозить.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что лучшую перспективу имеет украинская формула мира.