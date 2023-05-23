Взрывы в Харькове и обстрел Херсонской области: 454-й день войны
Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба
Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два принципа: территории нашего государства не должны перейти к России, войну нельзя заморозить.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что лучшую перспективу имеет украинская формула мира.
В контексте войны РФ против Украины нельзя приравнивать жертву и агрессора – Боррель
В контексте полномасштабной войны России против Украины нельзя приравнивать жертву и агрессора. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
— Все хотят, чтобы война закончилась. Единственный, кто, как представляется, хочет продолжать войну, это Путин. Никто не хочет мира больше, чем Украина, именно поэтому мы поддерживаем инициативу президента Зеленского по поводу мира, — сказал он.
Данилов объяснил, что может решить вопрос безопасности в Черном море
Безопасность судоходства и свободной торговли в Черном море сможет гарантировать только полная деоккупация Крыма. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В то же время он указал на важность предоставления Севастополю статуса современной и мощной военно-морской базы Украины.