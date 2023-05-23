Вибухи продовжуються: Херсон пронизують гучні звуки

Із початку 23 травня Херсон уже кілька разів перебував під обстрілом.

Атакували місто російські військові о другій ночі, а потім о пів на четверту ночі.

Оновлено о 07:49. Нові вибухи в обласному центрі пролунали орієнтовно о 07:45.

Оновлено о 06:50. Місцеві жителі повідомляють, що вночі снаряди падали просто в житлових кварталах, у будинках вибивало вікна.

За попередньою інформацією, окупанти гатили по місту з артилерії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.