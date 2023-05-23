Продолжается подготовка. Игнат опроверг информацию о начале учений украинских пилотов на F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 пока не началось.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

— Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны Европы, и которые могут нам предоставить площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс – и так далее. Самих пилотов, которые уже пилотируют, нет еще, — сообщил Игнат.

Он отметил, что на сегодня уже фактически есть авиационная коалиция, ряд стран будет готовить украинских летчиков, а некоторые государства уже готовы передавать нам истребители.

По словам спикера, представители Воздушных сил постоянно контактируют с партнерами относительно того, когда, на сколько, в какие страны и какие группы поедут на обучение.

— Обучаются ли и сколько, мы не будем детализировать. Не можем мы направить большое количество пилотов, здесь нужно кому-то воевать, — добавил он.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о начале тренировок украинских пилотов на американских истребителях F-16, в частности в Польше.

Источник: телемарафон

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