Тренировки украинских пилотов на F-16 уже начались, например, в Польше – Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о начале тренировки украинских пилотов на американских истребителях F-16, в частности в Польше.

Об этом он заявил журналистам перед началом заседания Совета министров ЕС по внешним отношениям в Брюсселе.

— Я доволен, что наконец тренировки пилотов для F-16 начались в нескольких странах. Это займет время, но чем быстрее — тем лучше. Двери для предоставления боевых самолетов открыты. Это уже что-то, — подчеркнул дипломат.

По его словам, на сегодняшнем заседании продолжится обсуждение войны в Украине с министрами обороны стран ЕС, будет рассматриваться вопрос поставок боеприпасов, пообещав хорошие новости.

Накануне в ВВС США заявили, что на поставки американских истребителей F-16 в Украину понадобится, “в лучшем случае, несколько месяцев”.

Источник : Укринформ

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