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Тривають підготування. Ігнат спростував інформацію про початок навчань українських пілотів на F-16

Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 поки що не почалося.

Про це він сказав в етері телемарафону Єдині новини.

– Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали до країн Європи, які можуть нам надати майданчики для навчання. Вивчається, як відбуватиметься цей процес – і так далі. Самих пілотів, які вже пілотують, ще немає, – повідомив Ігнат.

Він зазначив, що на сьогодні вже фактично є авіаційна коаліція, низка країн готуватиме українських льотчиків, а деякі держави вже готові передавати нам винищувачі.

За словами речника, представники Повітряних сил постійно контактують із партнерами щодо того, коли, на скільки, в які країни та які групи поїдуть на навчання.

– Чи навчаються і скільки, ми не будемо деталізувати. Не можемо й направити велику кількість пілотів, тут потрібно комусь воювати, – додав він.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив про початок тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16, зокрема у Польщі.

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Літак F-16

Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Винищувач F-16, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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