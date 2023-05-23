Тривають підготування. Ігнат спростував інформацію про початок навчань українських пілотів на F-16
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 поки що не почалося.
Про це він сказав в етері телемарафону Єдині новини.
– Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали до країн Європи, які можуть нам надати майданчики для навчання. Вивчається, як відбуватиметься цей процес – і так далі. Самих пілотів, які вже пілотують, ще немає, – повідомив Ігнат.
Він зазначив, що на сьогодні вже фактично є авіаційна коаліція, низка країн готуватиме українських льотчиків, а деякі держави вже готові передавати нам винищувачі.
За словами речника, представники Повітряних сил постійно контактують із партнерами щодо того, коли, на скільки, в які країни та які групи поїдуть на навчання.
– Чи навчаються і скільки, ми не будемо деталізувати. Не можемо й направити велику кількість пілотів, тут потрібно комусь воювати, – додав він.
Раніше високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив про початок тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16, зокрема у Польщі.
Джерело: телемарафон