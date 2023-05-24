Атакованный корабль Иван Хурс и закрытый на “учения” мост: что происходит в Крыму

24 мая в пока оккупированном Крыму был атакован российский разведывательный корабль Иван Хурс.

По данным росСМИ, под удары судно попало в акватории Черного моря после прохождения пролива Босфор.

После этого якобы для учений был закрыт Крымский мост.

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов попросил “доверять только проверенным источникам информации” и пообещал, что через несколько часов после “учений” движение по мосту будет возобновлено.

Между тем все сообщества заполонили кадры с густым дымом, поднимающимся над незаконным объектом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Аксенов

Фото: Україна.Info

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