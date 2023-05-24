Атакованный корабль Иван Хурс и закрытый на “учения” мост: что происходит в Крыму
24 мая в пока оккупированном Крыму был атакован российский разведывательный корабль Иван Хурс.
По данным росСМИ, под удары судно попало в акватории Черного моря после прохождения пролива Босфор.
После этого якобы для учений был закрыт Крымский мост.
Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов попросил “доверять только проверенным источникам информации” и пообещал, что через несколько часов после “учений” движение по мосту будет возобновлено.
Между тем все сообщества заполонили кадры с густым дымом, поднимающимся над незаконным объектом.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Аксенов
Фото: Україна.Info