Атакований корабель Іван Хурс та закритий на “навчання” міст: що відбувається в Криму

24 травня в поки що окупованому Криму було атаковано російський розвідувальний корабель Іван Хурс.

За даними росЗМІ, під удари судно потрапило в акваторії Чорного моря після проходження протоки Босфор.

Після цього нібито для навчань було закрито Кримський міст.

Очільник окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов попросив “довіряти лише перевіреним джерелам інформації” та пообіцяв, що за кілька годин після “навчань” рух мостом буде відновлено.

Тим часом усі спільноти заполонили кадри з густим димом, що здіймається над незаконним об’єктом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Аксьонов

Фото: Україна.Info

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