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Валентина Летяк, редактор ленты

Только обмен информацией: ГУР о помощи РДК в Белгородской области

Только обмен информацией: ГУР о помощи РДК в Белгородской области

Украинские военные обмениваются определенной информацией с Русским добровольческим корпусом и легионом Свобода России, однако непосредственно не помогают российским бойцам во время спецопераций на территории РФ.

Об этом в комментарии Financial Times заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

— Конечно, мы с ними общаемся, обмениваемся определенной информацией. И, можно сказать, даже сотрудничаем, — сказал он.

В то же время он подчеркнул, что украинские военные не принимали непосредственного участия в операции РДК и легиона Свободи России на территории Белгородской области РФ.

Черняк также опроверг заявления Кремля о том, что Украина якобы обеспечила их американским вооружением.

— Все западное вооружение, полученное украинскими Вооруженными силами, остается под жестким контролем, — подчеркнул разведчик.

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Только обмен информацией: ГУР о помощи РДК в Белгородской области

В Минобороны Украины говорят, что Кремль рассматривает варианты отвода части войск для переброски в Белгородскую область , чтобы усилить свои границы. Речь идет части подразделений на оккупированных территориях Украины.

Фото: РДК

Источник: Financial Times
Белгород, ВСУ, Міноборони України, Партизан, Разведка, Россия
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