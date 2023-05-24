В РФ рассматривают отвод части сил из Украины на защиту Белгородской области — Маляр
Военное и политическое руководство России рассматривает варианты отвода части войск для переброски в Белгородскую область, чтобы усилить свои границы.
Об этом в интервью Украинской правде заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, сейчас в России думают над тем, чтобы перебросить часть своих сил с оккупированных территорий Украины для охраны своей границы.
— Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для успокоения ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос, — сказала заместитель главы Минобороны.
Анна Маляр добавила, что информация о причастности Украины к событиям в Белгородской области не соответствует действительности.
— Взяли на себя ответственность граждане РФ. Это может быть только их внутреннее дело, — сказала она.
С похожей позицией ранее выступил секретарь СНБО Алексей Данилов, который заявил, что в российских законах предусмотрено право граждан РФ на протест, поэтому те, кто не согласен с режимом правления Владимира Путина, берут в руки оружие и реализуют свое право.
Напомним, в течение 22 мая силами Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легионом свобода России была проведена операция по созданию демилитаризованной зоны между границами Украины и РФ.
По результатам операции, был уничтожен пограничный пункт России и “освобождено” несколько населенных пунктов.