В РФ рассматривают отвод части сил из Украины на защиту Белгородской области — Маляр

Военное и политическое руководство России рассматривает варианты отвода части войск для переброски в Белгородскую область, чтобы усилить свои границы.

Об этом в интервью Украинской правде заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сейчас в России думают над тем, чтобы перебросить часть своих сил с оккупированных территорий Украины для охраны своей границы.

— Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для успокоения ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос, — сказала заместитель главы Минобороны.

Анна Маляр добавила, что информация о причастности Украины к событиям в Белгородской области не соответствует действительности.

— Взяли на себя ответственность граждане РФ. Это может быть только их внутреннее дело, — сказала она.

С похожей позицией ранее выступил секретарь СНБО Алексей Данилов, который заявил, что в российских законах предусмотрено право граждан РФ на протест, поэтому те, кто не согласен с режимом правления Владимира Путина, берут в руки оружие и реализуют свое право.

Напомним, в течение 22 мая силами Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легионом свобода России была проведена операция по созданию демилитаризованной зоны между границами Украины и РФ.

По результатам операции, был уничтожен пограничный пункт России и “освобождено” несколько населенных пунктов.

Источник : Украинская правда

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.