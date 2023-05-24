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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Лише обмін інформацією: ГУР про допомогу РДК у Бєлгородській області

Лише обмін інформацією: ГУР про допомогу РДК у Бєлгородській області

Українські військові обмінюються певною інформацією з Російським добровольчим корпусом та легіоном Свобода Росії, проте безпосередньо не допомагають російським бійцям під час спецоперацій на території РФ.

Про це у коментарі Financial Times заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

– Звичайно, ми з ними спілкуємося, обмінюємося певною інформацією. І, можна сказати, навіть співпрацюємо, – сказав він.

Водночас він наголосив, що українські військові не брали безпосередньої участі в операції РДК і легіону Свобода Росії на території Бєлгородської області РФ.

Черняк також спростував заяви Кремля про те, що Україна нібито забезпечила їх американським озброєнням.

– Все західне озброєння, отримане українськими Збройними силами, залишається під найсуворішим контролем, – наголосив розвідник.

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У Міноборони України кажуть, що Кремль розглядає варіанти відведення частини військ для перекидання в Бєлгородську область , щоб посилити свої кордони. Йдеться про частину підрозділів на окупованих територіях України.

Фото: РДК

Джерело: Financial Times
Бєлгород, ЗСУ, Міноборони України, Партизан, Розвідка, Росія
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