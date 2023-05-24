Лише обмін інформацією: ГУР про допомогу РДК у Бєлгородській області
Українські військові обмінюються певною інформацією з Російським добровольчим корпусом та легіоном Свобода Росії, проте безпосередньо не допомагають російським бійцям під час спецоперацій на території РФ.
Про це у коментарі Financial Times заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.
– Звичайно, ми з ними спілкуємося, обмінюємося певною інформацією. І, можна сказати, навіть співпрацюємо, – сказав він.
Водночас він наголосив, що українські військові не брали безпосередньої участі в операції РДК і легіону Свобода Росії на території Бєлгородської області РФ.
Черняк також спростував заяви Кремля про те, що Україна нібито забезпечила їх американським озброєнням.
– Все західне озброєння, отримане українськими Збройними силами, залишається під найсуворішим контролем, – наголосив розвідник.
У Міноборони України кажуть, що Кремль розглядає варіанти відведення частини військ для перекидання в Бєлгородську область , щоб посилити свої кордони. Йдеться про частину підрозділів на окупованих територіях України.
Фото: РДК
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик