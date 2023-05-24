Никто не знает, каким будет решение на саммите в Вильнюсе по членству Украины в НАТО – Столтенберг

Вопрос о членстве Украины в НАТО и дальше обсуждается среди союзников, потому неизвестно, каким будет результат саммита в Вильнюсе.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в среду в рамках выступления на Брюссельском форуме Немецкого фонда Маршалла.

— В отношении этого вопроса (членства Украины в НАТО. — Ред.) среди союзников существуют различные мнения. Единственный путь приятия решения в НАТО – это консенсус. Сейчас консультации продолжаются. Сегодня у меня тоже будет несколько телефонных звонков в отношении того, как ответить на украинские амбиции в отношении членства в НАТО. Никто сейчас не сможет сказать, каким будет окончательное решение на саммите в Вильнюсе по этому вопросу, — сказал он

Он напомнил, что военно-политический блок насчитывает 31 страну-участницу, которым надо провести соответствующие дискуссии.

— Сказав это, я хочу подчеркнуть следующее: мы также согласны по многим вопросам, когда речь идет об Украине и членстве. Мы все согласны с тем, что Украина будет членом Альянса, это было четко заявлено на саммите в Мадриде в прошлом году и было повторено много раз после того, как это решение было принято в первый раз в 2008-м, — добавил он.

Столтенберг также напомнил, что все страны-члены НАТО согласны, что двери военно-политического блока открыты для новых членов, и что это только союзники по НАТО и Украина будут решать, когда они могут присоединиться, а не Россия, поскольку у Кремля в этом вопросе “нет вето”.

Генсек НАТО добавил, что страны-союзники согласны и в отношении того, что сегодня “наиболее срочным и важным заданием” является гарантирование того, что Украина победит как суверенное государство.

— Если Украина не победит, тогда не будет никакого вопроса о членстве, чтобы его обсуждать, — добавил он.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе, как планируется, пройдет 11 и 12 июля в 2023 года.

Ранее украинский посол в НАТО Наталья Галибаренко заявляла, что Украина готовит два пакета для стран-членов НАТО касательно дальнейшего сотрудничества: политический и практический.

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