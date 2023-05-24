Ніхто не знає, яким буде рішення на саміті у Вільнюсі щодо членства України в НАТО – Столтенберг

Питання про членство України в НАТО й надалі обговорюється серед союзників, тому невідомо, яким буде результат саміту у Вільнюсі.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав у середу в межах виступу на Брюссельському форумі Німецького фонду Маршалла.

– Щодо цього питання (членства України в НАТО. – Ред.) серед союзників є різні думки. Єдиний шлях прийняття рішення в НАТО – це консенсус. Зараз консультації тривають. Сьогодні у мене теж буде кілька телефонних дзвінків щодо того, як відповісти на українські амбіції щодо членства в НАТО. Ніхто зараз не зможе сказати, яким буде остаточне рішення на саміті у Вільнюсі з цього питання, – сказав він.

Він нагадав, що військово-політичний блок налічує 31 країну-учасницю, яким треба провести відповідні дискусії.

– Сказавши це, я хочу наголосити на наступному: ми також згодні з багатьох питань, коли йдеться про Україну та членство. Ми всі згодні з тим, що Україна буде членом Альянсу, це було чітко заявлено на саміті в Мадриді торік і було повторено багато разів після того, як це рішення було ухвалено вперше в 2008-му, – додав він.

Столтенберг також нагадав, усі країни-члени НАТО згодні, що двері військово-політичного блоку відчинені для нових членів, і що це тільки союзники по НАТО й Україна вирішуватимуть, коли вони можуть приєднатися, а не Росія, оскільки у Кремля в цьому питанні “немає вето”.

Генсек НАТО додав, що країни-союзники згодні й щодо того, що сьогодні “найбільш терміновим і важливим завданням” є гарантування того, що Україна переможе як суверенна держава.

– Якщо Україна не переможе, тоді не буде жодного питання про членство, щоб його обговорювати, – додав він.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі, як планується, відбудеться 11 і 12 липня 2023 року.

Раніше український посол у НАТО Наталія Галібаренко заявляла, що Україна готує два пакети для країн-членів НАТО щодо подальшої співпраці: політичний і практичний.

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