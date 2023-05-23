Саммит НАТО в Вильнюсе: Украина готовит два пакета сотрудничества

Украина готовит новые пакеты сотрудничества с НАТО – политический и практический – к саммиту, который должен состояться в июле в Вильнюсе (Литва).

Об этом рассказала сегодня на брифинге посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко.

Политический пакет касается вывода отношений между нашей страной и военным блоком на новую институциональную основу.

– Здесь мы говорим о том, чтобы превратить, например, действующую Комиссию Украина – НАТО в Совет Украина – НАТО, что позволит нам принимать некоторые решения вместе с членами Альянса, – объяснила Галибаренко.

В практическом пакете говорится об увеличении финансирования помощи и о создании многолетнего плана для Украины, который поможет усилить ее взаимосовместимость с НАТО.

– Речь идет о помощи ВСУ, и речь также идет о большом увеличении финансирования существующего комплексного пакета помощи, — заявила Галибаренко.

Она объяснила, что до сих пор в рамках комплексного пакета помощи НАТО закупались аптечки, зимняя одежда, антидроны для Вооруженных сил Украины. Теперь же Киев предложит реализовать такие проекты, как гуманитарное разминирование, медицинская реабилитация и постепенный переход на оружие натовского образца.

Это предполагает продолжение учений и тренировок для украинских военнослужащих.

Галибаренко подчеркнула, что на саммите в Вильнюсе Украина ожидает официального приглашения присоединиться к НАТО.

– Мы не требуем предоставить конкретную дату вступления. Мы четко признаем, что пока идет активная фаза боевых действий, это невозможно. Но мы говорим о том, что повторение сигналов о политике открытых дверей или ссылка на решение Бухарестского саммита 2008 года, для нас это больше не актуально, — рассказала посол.

Наталья Галибаренко добавила, что сейчас ни одна страна-член НАТО не подвергает сомнению тот факт, что Украина должна присоединиться к блоку. Дискуссии происходят вокруг того, когда и как именно это произойдет, поскольку не все страны поддерживают вступление Украины на нынешнем этапе.

Источник: Media Center Ukraine

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.