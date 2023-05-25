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Еще плюс одна страна: Норвегия поддержит обучение украинских пилотов на F-16

винищувач F16
Фото: Pexels

Норвегия поддержит подготовку и обучение украинских пилотов и персонала на истребителях F-16.

Об этом заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

– Норвегия рассмотрит различные способы содействия обучению и подготовке украинского персонала на истребителях F-16, – отметил Грамм.

По его словам, правительство Норвегии положительно относится к инициативе создания “коалиции истребителей”.

– Вместе с союзниками и партнерами Норвегия сейчас оценивает, как мы можем внести свой вклад в обучение, – сказал Грамм.

Норвежские самолеты F-16 были выведены из эксплуатации в прошлом году после 42 лет службы.

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Еще плюс одна страна: Норвегия поддержит обучение украинских пилотов на F-16

В ноябре того же года правительство подписало соглашение с Румынией о продаже 32 норвежских истребителей F-16, но самолеты до сих пор в Норвегии. Как сообщают ВС Норвегии, они должны пройти масштабную модернизацию, прежде чем их можно будет передать в Румынию.

В то же время, Норвегия заключила контракт с компанией Draken International на продажу до 12 самолетов F-16 для обучения пилотов. Оба соглашения зависят от одобрения американских и норвежских властей, и процедура все еще продолжается.

Источник: NRK

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Норвегия
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