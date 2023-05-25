Ще плюс одна країна: Норвегія підтримає навчання українських пілотів на F-16

Норвегія підтримає підготовку та навчання українських пілотів і персоналу на винищувачах F-16.

Про це заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

– Норвегія розгляне різні способи сприяння навчанню та підготовці українського персоналу на винищувачах F-16, – зазначив Грам.

За його словами, уряд Норвегії позитивно ставиться до ініціативи створення так званої “коаліції винищувачів”.

– Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, як ми можемо зробити свій внесок у навчання, – сказав Грам.

Норвезькі літаки F-16 були виведені з експлуатації минулого року після 42 років служби.

У листопаді того ж року уряд підписав угоду з Румунією про продаж 32 норвезьких винищувачів F-16, але літаки досі в Норвегії. Як повідомляють ЗС Норвегії, вони повинні пройти масштабну модернізацію, перш ніж їх можна буде передати до Румунії.

Водночас Норвегія уклала контракт із компанією Draken International на продаж до 12 літаків F-16 для навчання пілотів. Обидві угоди залежать від схвалення американської та норвезької влади, і процедура все ще триває.

Джерело: NRK

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