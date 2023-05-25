Ще плюс одна країна: Норвегія підтримає навчання українських пілотів на F-16
Норвегія підтримає підготовку та навчання українських пілотів і персоналу на винищувачах F-16.
Про це заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
– Норвегія розгляне різні способи сприяння навчанню та підготовці українського персоналу на винищувачах F-16, – зазначив Грам.
За його словами, уряд Норвегії позитивно ставиться до ініціативи створення так званої “коаліції винищувачів”.
– Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, як ми можемо зробити свій внесок у навчання, – сказав Грам.
Норвезькі літаки F-16 були виведені з експлуатації минулого року після 42 років служби.
У листопаді того ж року уряд підписав угоду з Румунією про продаж 32 норвезьких винищувачів F-16, але літаки досі в Норвегії. Як повідомляють ЗС Норвегії, вони повинні пройти масштабну модернізацію, перш ніж їх можна буде передати до Румунії.
Водночас Норвегія уклала контракт із компанією Draken International на продаж до 12 літаків F-16 для навчання пілотів. Обидві угоди залежать від схвалення американської та норвезької влади, і процедура все ще триває.
Джерело: NRK