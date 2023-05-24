Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

В Бахмуте ВСУ загнали российские войска в ловушку — Мусиенко

Бахмут
Фото: Depositphotos

Украинские войска остановили оккупантов в Бахмуте Донецкой области, фактически загнав врага в ловушку, и дальше армии РФ грозит полуокружение и даже окружение.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

— Что касается Бахмута, он стал ловушкой для оккупантов, и теперь украинские войска постепенно, планомерно развивают наступательные действия на флангах, с продвижением по 200-400 м в день, иногда 700. Это довольно много, как для боев такой интенсивности. Пользуясь возможностями, которые возникают, развивая этот успех вокруг Бахмута, что потенциально может привести к полуокружению — уже можно говорить, даже к окружению в будущем, — объяснил он.

По его словам, ВСУ остановили продвижение врага дальше Бахмута — потому что ситуация стабилизирована, линия обороны выстроена в районе Часового Яра, господствующие высоты контролируются украинскими войсками.

— Поэтому глобально мы можем констатировать, что ситуация на фронте по состоянию на сейчас такова, что продвижение и атаки врага останавливаются по всем направлениям. Сегодня масштабных наступательных действий, таких, как были два-три месяца назад и ранее со стороны российских войск, просто не наблюдается. У них нет ресурса для этого, — подытожил Мусиенко.

Читайте также
Генштаб ВСУ впервые не сообщил о боях в Бахмуте: что об этом говорят в ISW
Бої за Бахмут

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Александр Мусиенко, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сливал позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой. СБУ задержала агента РФ
В Бахмуте ВСУ загнали российские войска в ловушку — Мусиенко
РДК и легион Свобода России проводят операцию в Белгородской области РФ: что известно
В Бахмуте ВСУ загнали российские войска в ловушку — Мусиенко
В Пентагоне сообщили, какие темы обсудят во время Рамштайна-12
Генерал Патрік Райдер
Подразделения понесли незначительные потери: NYT сообщил детали операции в Белгородской области
В Бахмуте ВСУ загнали российские войска в ловушку — Мусиенко
Обучение украинских танкистов на Abrams начнется на следующей неделе — Пентагон
Танки Abrams
Видео
Экономика
На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии

Украинские энергетики уже готовятся к следующему отопительному сезону. Ущерб после российских обстрелов энергосистемы — на миллиарды. Чтобы починить все – нужны деньги и время, а его осталось совсем немного.

Наталья Кулик
Не говорил родным до последнего: история погибшего на войне студента-историка
В Бахмуте ВСУ загнали российские войска в ловушку — Мусиенко
Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur
M982 Excalibur
Успешный пример Гостомеля: как в городе используют руины, оставшиеся после боев
В Бахмуте ВСУ загнали российские войска в ловушку — Мусиенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (23.05.2023)
В Бахмуте ВСУ загнали российские войска в ловушку — Мусиенко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь