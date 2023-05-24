В Бахмуте ВСУ загнали российские войска в ловушку — Мусиенко

Украинские войска остановили оккупантов в Бахмуте Донецкой области, фактически загнав врага в ловушку, и дальше армии РФ грозит полуокружение и даже окружение.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

— Что касается Бахмута, он стал ловушкой для оккупантов, и теперь украинские войска постепенно, планомерно развивают наступательные действия на флангах, с продвижением по 200-400 м в день, иногда 700. Это довольно много, как для боев такой интенсивности. Пользуясь возможностями, которые возникают, развивая этот успех вокруг Бахмута, что потенциально может привести к полуокружению — уже можно говорить, даже к окружению в будущем, — объяснил он.

По его словам, ВСУ остановили продвижение врага дальше Бахмута — потому что ситуация стабилизирована, линия обороны выстроена в районе Часового Яра, господствующие высоты контролируются украинскими войсками.

— Поэтому глобально мы можем констатировать, что ситуация на фронте по состоянию на сейчас такова, что продвижение и атаки врага останавливаются по всем направлениям. Сегодня масштабных наступательных действий, таких, как были два-три месяца назад и ранее со стороны российских войск, просто не наблюдается. У них нет ресурса для этого, — подытожил Мусиенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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