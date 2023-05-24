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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Бахмуті ЗСУ загнали російські війська у пастку – Мусієнко

Бахмут
Фото: Depositphotos

Українські війська зупинили окупантів у Бахмуті Донецької області, фактично загнавши ворога у пастку, і далі армії РФ загрожує напівоточення і навіть оточення.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко.

– Щодо Бахмуту, він став пасткою для окупантів, і тепер українські війська поступово, планомірно розвивають наступальні дії на флангах, з просування по 200-400 м за день, іноді 700. Це доволі багато, як для боїв такої інтенсивності. Користуючись можливостями, які виникають, розвиваючи цей успіх довкола Бахмуту, що потенційно може привести до напівоточення – вже можна говорити, навіть до оточення в майбутньому, – пояснив він.

За його словами, ЗСУ зупинили просування ворога далі за Бахмут – тому що ситуація стабілізована, лінія оборони вибудувана в районі Часового Яру, панівні висоти контролюються українськими військами.

– Тому глобально ми можемо констатувати, що ситуація на фронті станом на зараз така, що просування і атаки ворога зупиняються по всіх напрямках. Сьогодні масштабних наступальних дій, таких, як були два-три місяці тому і раніше з боку російських військ, просто не спостерігається. У них немає ресурсу для цього, – підсумував Мусієнко.

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Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Олександр Мусієнко, Російська агресія
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