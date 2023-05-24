Татьяна Забожко, редактор ленты
Украинские защитники приземлили вражеский вертолет Ка-52
Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне нанесли ряд мощных ударов по позициям оккупантов.
Авиация Сил обороны 15 раз била по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, из которых три – по зенитно-ракетным комплексам.
Также 23 мая украинские военные уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, четыре ударных БпЛА типа Shahed и один разведывательный дрон типа Zala.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- три пункта управления,
- четыре района сосредоточения вооружения и военной техники,
- один склад боеприпасов,
- два артиллерийских подразделения на огневых позициях,
- три важные цели врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Минобороны России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.