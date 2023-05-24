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Татьяна Забожко, редактор ленты

Украинские защитники приземлили вражеский вертолет Ка-52

Російський гелікоптер Ка-52

Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне нанесли ряд мощных ударов по позициям оккупантов.

Авиация Сил обороны 15 раз била по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, из которых три – по зенитно-ракетным комплексам.

Также 23 мая украинские военные уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, четыре ударных БпЛА типа Shahed и один разведывательный дрон типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • три пункта управления,
  • четыре района сосредоточения вооружения и военной техники,
  • один склад боеприпасов,
  • два артиллерийских подразделения на огневых позициях,
  • три важные цели врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

авіація РФ, Война в Украине, Вертолет, Гелікоптер, Російська агресія, РФ
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