Украинские защитники приземлили вражеский вертолет Ка-52

Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне нанесли ряд мощных ударов по позициям оккупантов.

Авиация Сил обороны 15 раз била по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, из которых три – по зенитно-ракетным комплексам.

Также 23 мая украинские военные уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, четыре ударных БпЛА типа Shahed и один разведывательный дрон типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

три пункта управления,

четыре района сосредоточения вооружения и военной техники,

один склад боеприпасов,

два артиллерийских подразделения на огневых позициях,

три важные цели врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

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