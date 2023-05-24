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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Українські захисники приземлили ворожий гелікоптер Ка-52

Російський гелікоптер Ка-52

Українські пілоти, ракетники та артилеристи напередодні завдали низки потужних ударів по позиціях окупантів.

Авіація Сил оборони 15 разів вгатила по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, із яких три – по зенітно-ракетних комплексах.

Також 23 травня українські військові знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, чотири ударних БпЛА типу Shahed та один розвідувальний дрон типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • три пункти управління,
  • чотири райони зосередження озброєння та військової техніки,
  • один склад боєприпасів,
  • два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
  • три важливі цілі ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

авіація РФ, Війна в Україні, Вертоліт, Гелікоптер, Російська агресія, РФ
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