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Валентина Чорна, редактор ленты

В Одессе могут открыть некоторые пляжи для купания в море

пляж, Одеса, Чорне море
Фото: Pixabay

В Одессе могут открыть доступ к некоторым пляжам на побережье Черного моря. Однако окончательное решение примут после проведения специальной проверки.

Об этом сообщили в Одесской районной военной администрации.

Начальник Одесской РВА Юрий Крук и командующий ОГВ Дунай Вадим Калабуров издали совместный приказ о проведении мероприятий по подготовке к частичному доступу на участки побережья Черного моря в пределах Одессы во время военного положения.

— Приказ определяет комплекс мероприятий, при условии выполнения которых будет предоставлена возможность доступа для посещения гражданами отдельных пляжных зон, для оздоровления с возможностью купания в море в пределах береговой линии города Одессы — от пляжа Ланжерон до 16 станции Большого Фонтана, — говорится в сообщении.

Крук подчеркнул, что приказ касается не открытия пляжей, а условий, при которых они могут быть открыты.

В нем четко определено, что надо сделать на соответствующих участках пляжных зон.

После того как специальная созданная комиссия от Одесского горсовета проведет проверки по выполнению условий приказа, она должна подать соответствующие акты в Одесскую ОВА до 5 июня.

— Окончательное решение будет принято начальником Одесской ОВА и ОСГВ Одесса, согласно которому и будут внесены изменения в предыдущий прошлогодний приказ о работе пляжей, — добавил Крук.

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