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Валентина Чорна, редактор ленты

В Киеве не планируют открывать пляжный сезон — КГГА

Київ, Дніпро
Фото: Pexels

В Киеве не планируют открывать пляжный сезон, учитывая требования безопасности.

Гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку там отсутствуют укрытия и убежища.

Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что на пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены.

А во время воздушной тревоги следует неуклонно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях.

Пантелеев также напомнил, что из соображений безопасности продолжает действовать запрет на посещение лесов, где осуществляют работы по разминированию территорий и обнаруживают взрывоопасные предметы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе могут закрыть все пляжи в курортном сезоне 2023 года.

Военные направили информацию представителям власти Одесской области о нецелесообразности использования морских пляжей из-за минной опасности.

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Віталій Кім

Источник: КГГА
Київ, Пляжі Києва, Пляжний сезон
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