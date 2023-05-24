В Одесі можуть відкрити деякі пляжі для купання в морі

В Одесі можуть відкрити доступ до деяких пляжів на узбережжі Чорного моря. Однак остаточне рішення ухвалять після проведення спеціальної перевірки.

Про це повідомили в Одеській районній військовій адміністрації.

Начальник Одеської РВА Юрій Крук та командувач ОУВ Дунай Вадим Калабуров видали спільний наказ про проведення заходів з підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря в межах Одеси під час воєнного стану.

– Наказ визначає комплекс заходів, за умови виконання яких буде надано можливість доступу для відвідування громадянами окремих пляжних зон, для оздоровлення з можливістю купання в морі в межах берегової лінії міста Одеси – від пляжу Ланжерон до 16 станції Великого Фонтану, – йдеться у повідомленні.

Крук наголосив, що наказ стосується не відкриття пляжів, а умов, за яких вони можуть бути відкриті.

У ньому чітко визначено, що треба зробити на відповідних ділянках пляжних зон.

Після того як спеціальна створена комісія від Одеської міськради проведе перевірки щодо виконання умов наказу, вона має подати відповідні акти до Одеської ОВА до 5 червня.

– Остаточне рішення буде ухвалено начальником Одеської ОВА та ОСУВ Одеса, згідно з яким і буде внесено зміни до попереднього торішнього наказу щодо роботи пляжів, – додав Крук.

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