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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Вступление Украины в НАТО во время войны не рассматривается — Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Украина не сможет получить членство в Организации североатлантического договора, пока на ее территории продолжается война.

Об этом 24 мая заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на мероприятии, которое организовал Немецкий фонд Маршалла в Брюсселе.

— Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит на повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война, — сказал он.

В то же время генсек добавил, что во время российско-украинской войны Украина “становится еще ближе к НАТО” с помощью предоставления вооружения и обучения.

— Одно, в то, во что я действительно верю, и, как я надеюсь, мы одобрим в Вильнюсе, это многолетняя программа НАТО и союзников по НАТО о переходе Украины от доктрин и оборудования стандартов советских времен к доктринам и оборудованию стандартов НАТО. Это звучит достаточно технически, но это очень важно. Это уже происходит, но это огромная задача, — сказал он.

Целью Столтенберг назвал — сделать Украину полностью взаимосовместимой с силами НАТО, не оглядываясь на то, когда Украина получит членство.

В начале мая текущего года президент Владимир Зеленский с пониманием относился к тому, что Украина не вступит в НАТО во время войны, впрочем ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе сигнал о обозримой перспективе вступления в военно-политический блок.

Ранее Столтенберг говорил, что вопрос об украинском членстве в НАТО сейчас обсуждается между государствами-союзниками, поэтому неизвестно, что государства военно-политического блока примут по результатам саммита в Вильнюсе.

Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО
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