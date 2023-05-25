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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вступ України в НАТО під час війни не розглядається – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Україна не зможе набути членства в Організації північноатлантичного договору, поки на її території триває війна.

Про це 24 травня заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на заході, який організував Німецький фонд Маршалла в Брюсселі.

– Я думаю, що всі зрозуміли стати членом Альянсу у розпал війни не стоїть на порядку денному. Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна, – сказав він.

Водночас генсек додав, що під час російсько-української війни Україна “стає ще ближчою до НАТО” за допомогою надання озброєння та навчання.

– Одне, в те, у що я дійсно вірю та, як я сподіваюся, ми схвалимо у Вільнюсі, це багаторічна програма НАТО і союзників по НАТО про перехід України від доктрин і обладнання стандартів радянських часів до доктрин і обладнання стандартів НАТО. Це звучить досить технічно, але це дуже важливо. Це вже відбувається, і має величезне завдання, – сказав він.

Метою Столтенберг назвав – зробити Україну повністю взаємосумісною з силами НАТО, не озираючись на те, коли Україна набуде членства.

На початку травня поточного року президент Володимир Зеленський із розумінням ставився до того, що Україна не вступить в НАТО під час війни, втім, очікує від саміту НАТО у Вільнюсі на сигнал про осяжну перспективу вступу до військово-політичного блоку.

Раніше Столтенберг говорив, що питання щодо українського членства в НАТО наразі обговорюється між державами-союзниками, тому невідомо, що держави військово-політичного блоку ухвалять за результатами саміту у Вільнюсі.

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО
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