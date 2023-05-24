ЕБРР выделит дополнительные €1,5 млрд Украине на инфраструктуру и экономику

В следующем году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает потратить €1,5 млрд в Украине на поддержку инфраструктуры и экономики.

Об этом сообщил высокопоставленный источник в банке.

Это дополняет 3 миллиарда евро, запланированные на 2022 год и остальные в этом году.

Средства помогли экономике продолжать функционировать и продолжать выплату зарплат государственным служащим.

В прошлом году банк выделил 1,7 млрд евро со значительными затратами на восстановление газовых и железнодорожных сетей.

– Экономика Украины оказалась очень устойчивой. Все работает. Банки работают. Стойкость объясняется удивительной устойчивостью людей и их способностью находить решения и продолжать вести свой бизнес, переезжать и т.д. Это очень впечатляюще, – говорит президент банка Одиль Рено-Бассо.

По оценкам Всемирного банка, в 2023 году на критические и приоритетные инвестиции на реконструкцию и восстановление потребуется €11 млрд.

Источник : The Guardian

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