ЕБРР выделит дополнительные €1,5 млрд Украине на инфраструктуру и экономику
В следующем году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает потратить €1,5 млрд в Украине на поддержку инфраструктуры и экономики.
Об этом сообщил высокопоставленный источник в банке.
Это дополняет 3 миллиарда евро, запланированные на 2022 год и остальные в этом году.
Средства помогли экономике продолжать функционировать и продолжать выплату зарплат государственным служащим.
В прошлом году банк выделил 1,7 млрд евро со значительными затратами на восстановление газовых и железнодорожных сетей.
– Экономика Украины оказалась очень устойчивой. Все работает. Банки работают. Стойкость объясняется удивительной устойчивостью людей и их способностью находить решения и продолжать вести свой бизнес, переезжать и т.д. Это очень впечатляюще, – говорит президент банка Одиль Рено-Бассо.
По оценкам Всемирного банка, в 2023 году на критические и приоритетные инвестиции на реконструкцию и восстановление потребуется €11 млрд.