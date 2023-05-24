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ЄБРР виділить додаткові €1,5 млрд Україні на інфраструктуру та економіку

ЄБРР виділить додаткові €1,5 млрд Україні на інфраструктуру та економіку
Фото: Getty Images

Наступного року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує витратити €1,5 млрд в Україні на підтримку інфраструктури та економіки.

Про це повідомило високопоставлене джерело в банку.

Це доповнює €3 млрд, заплановані на 2022 і решту цього року.

Кошти допомогли економіці функціонувати та продовжувати виплачувати зарплатню державним службовцям.

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ЄБРР виділить додаткові €1,5 млрд Україні на інфраструктуру та економіку

Минулого року банк виділив €1,7 млрд зі значними витратами на відновлення газових і залізничних мереж.

– Економіка України виявилася дуже стійкою. Все працює. Банки функціонують, набігу банків не було. Стійкість пояснюється дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення та продовжувати вести свій бізнес, переїжджати тощо. Це дуже вражає, – говорить президент банку Оділь Рено-Бассо.

За оцінками Світового банку, у 2023 році на критичні та пріоритетні інвестиції у реконструкцію та відновлення буде потрібно €11 млрд.

Джерело: The Guardian
Банк, Війна в Україні, Фінанси і Кредит
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