ЄБРР виділить додаткові €1,5 млрд Україні на інфраструктуру та економіку
Наступного року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує витратити €1,5 млрд в Україні на підтримку інфраструктури та економіки.
Про це повідомило високопоставлене джерело в банку.
Це доповнює €3 млрд, заплановані на 2022 і решту цього року.
Кошти допомогли економіці функціонувати та продовжувати виплачувати зарплатню державним службовцям.
Минулого року банк виділив €1,7 млрд зі значними витратами на відновлення газових і залізничних мереж.
– Економіка України виявилася дуже стійкою. Все працює. Банки функціонують, набігу банків не було. Стійкість пояснюється дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення та продовжувати вести свій бізнес, переїжджати тощо. Це дуже вражає, – говорить президент банку Оділь Рено-Бассо.
За оцінками Світового банку, у 2023 році на критичні та пріоритетні інвестиції у реконструкцію та відновлення буде потрібно €11 млрд.
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик