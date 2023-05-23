Финансовая крепость Украины: глава НБУ рассказал, что будет с гривной и банковским рынком

Национальный банк Украины первым среди государственных учреждений разработал новую институциональную стратегию. Реализация Финансовой крепости Украины будет осуществляться по пяти стратегическим целям, которые сосредоточены на основных функциях НБУ.

Среди них: устойчивая гривна, ценовая стабильность во время сопротивления российской агрессии, восстановление страны, современные финансовые услуги и бесперебойная работа центрального банка.

Речь идет о восстановлении долговой устойчивости Украины, сохранении ликвидности, уменьшении дефицита финансирования и создании необходимых условий для участия коммерческого сектора в послевоенном восстановлении.

Что будет с гривной? Что будет с финансовым рынком? Как Национальный банк будет реализовывать мандат по восстановлению Украины? Каким образом Украина будет защищаться от возможных киберугроз? Что НБУ будет делать в ближайшую перспективу? На эти вопросы глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

— Стратегия, которую мы представили, кстати, имеет собственное название Финансовая крепость Украины. Она демонстрирует два четких фокуса. Во-первых, фокус сопротивления — это краткосрочные действия, которые будет совершать команда Национального банка для того, чтобы подпитывать способность украинской финансовой системы, рынков, экономики, чтобы приблизить нашу победу. Во-вторых, фокус восстановления — это среднесрочная, долгосрочная перспектива, над которой работает Национальный банк, даже несмотря на полномасштабное вторжение.

Это реализация реформ, связанных с европейской интеграцией. Это устойчивость финансовых рынков, системы участников на перспективу. Подготовка к следующим вызовам, которые уже сегодня Национальный банк видит, прогнозирует и обеспечивает реагирование. Это подготовка банковской системы к возможным атакам. Ведь киберугрозы остаются, — поделился глава НБУ.

Пышный объяснил, как Национальный банк Украины планирует защитить финансовую систему, организовать прочную киберзащиту во взаимодействии с международными партнерами.

— Одной из инициатив стратегии является создание соответствующего центра киберзащиты на базе Национального банка. Это взаимодействие с международными партнерами, ведь строя крепость, защищая свой периметр, свою зону ответственности, мы должны строить, в частности, мосты. Такая интенсивность международного сотрудничества и взаимодействия, которая происходит за последние 7-8 месяцев, – просто фантастическая. И НБУ в этом плане является одним из участников, а в некоторых вопросах – даже лидером процесса, — отметил он.

Среди них — взаимоотношения между Национальным банком Украины и Международным валютным фондом, объяснил Пышный. Так, Украина за последние шесть месяцев получила две исторические программы.

— В частности, наши взаимоотношения с Международным валютным фондом. За последние полгода мы получили две программы. Одну — мониторинговую, вторую — программу расширенного финансирования. Обе являются историческими, которые в своей основе имеют изменение, произошедшее на уровне переосмысления кредитных политик МВФ.

Эти программы имеют влияние не только на Украину, но и в глобальном уровне, потому что ими могут воспользоваться другие страны. Мы собираемся углублять направление нашего международного сотрудничества. В частности, делиться опытом, который НБУ получил в процессе сопротивления, осуществляемого против российской агрессии, — отметил Пышный.

По его мнению, необходимо максимально восстановить предоставление финансовых банковских услуг на деоккупированных территориях Украины. По словам главы НБУ, для этого планируется проект Power Banking 2.0 — это созданная объединенная сеть отделений банков, которые будут работать и предоставлять необходимые услуги клиентам даже во время сложных условий.

— Мы четко видим и понимаем, какие действия. Мы должны максимально восстановить предоставление финансовых банковских услуг на деоккупированных территориях. Это проект Power Banking 2.0, который предусматривает, что те наработки, которые у нас были во время активных ракетных обстрелов осенью прошлого года, которые объединили банковскую сеть в систему, которая функционирует при условии даже полного блэкаута. Уникальная, кстати, украинская разработка.

Сейчас мы расширяем и понимаем, что надо идти дальше. Надо восстанавливать финансовую жизнь, доступность финансовых услуг на деоккупированных территориях. Да, непростая задача. Но во время войны не бывает простых задач. Тот сектор ответственности, за который Национальный банк несет ответственность, должен быть обеспечен и покрыт максимальным профессионализмом, экспертизой и ответственностью с нашей стороны. Собственно стратегия об этом, — утверждает глава НБУ.

Пышный уверяет, что сейчас украинская банковская и финансовая система устойчива, рынки функционируют и демонстрируют прибыльность, также реализуются программы, которые предусматривают имплементацию европейских стандартов и продолжение пути реформирования.

— Система работает при любых условиях. Кстати, это интересный момент. Мы дополнили с точки зрения нашей миссии тот мандат, который определен Конституцией и законами. Он предусматривает, что Национальный банк должен обеспечивать ценовую, финансовую стабильность, и поддержку экономической политики правительства. Мы дополнили это — при любых условиях.

Это означает, что несмотря на блэкаут, атаки, то, что принесла с собой война, мы должны правильно идентифицировать риски и выбирать лучший способ их регулирования, влияния, прогнозирования и организации работы нашего сектора ответственности, в частности, банковского, страхового рынка, платежные организации, — уверяет он.

Глава Национального банка Украины утверждает, что весь мир восхищается тем, как НБУ противодействует и защищается от полномасштабного вторжения, обеспечивая бесперебойную работу.

— В каком мы состоянии? В стабильном, устойчивом. Весь мир восхищается тем, как банковская система, финансовый сектор, НБУ поддерживают бесперебойную работу. К нам хотят приезжать для того, чтобы изучить наш опыт, использовать его в системах защиты и построения эффективного регулирования в европейских странах.

Это свидетельствует о том, что мы не только реагируем эффективно на то, что принесла с собой война. Но и выстраиваем перспективные взаимоотношения и модели, которые рассматривают европейские партнеры и другие центральные банки, как основу для построения эффективного регулирования в условиях влияния негативных внешних факторов и рисков, — подытожил Пышный.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.