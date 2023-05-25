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Татьяна Забожко, редактор ленты

Над аэродромом – густой дым: в Мелитополе раздаются взрывы

Над аэродромом – густой дым: в Мелитополе раздаются взрывы

25 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы.

По свидетельству очевидцев, в районе аэродрома в небо вздымается густой черный дым.

– Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома, – замечает городской глава Иван Федоров.

В настоящее время украинская сторона выясняет подробности произошедшего.

Отметим, что, по данным Ивана Федорова, именно в районе захваченного городского аэродрома россияне активно запасались цистернами с топливом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 456-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров

Запорожская область, Мелітополь
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