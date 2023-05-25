Над аэродромом – густой дым: в Мелитополе раздаются взрывы
25 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы.
По свидетельству очевидцев, в районе аэродрома в небо вздымается густой черный дым.
– Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома, – замечает городской глава Иван Федоров.
В настоящее время украинская сторона выясняет подробности произошедшего.
Отметим, что, по данным Ивана Федорова, именно в районе захваченного городского аэродрома россияне активно запасались цистернами с топливом.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 456-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Иван Федоров
Фото: Иван Федоров
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