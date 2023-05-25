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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Над аеродромом – густий дим: у Мелітополі лунають вибухи

Над аеродромом – густий дим: у Мелітополі лунають вибухи

25 травня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунають вибухи.

За свідченнями очевидців, у районі аеродрому в небо здіймається густий чорний дим.

– Окупанти Мелітополя багато палять у районі захопленого аеродрому, – зауважує міський голова Іван Федоров.

Наразі українська сторона з’ясовує подробиці події.

Зауважимо, що, за даними Івана Федорова, саме в районі захопленого міського аеродрому росіяни активно запасалися цистернами з пальним.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Запорізька область, Мелітополь
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Христина Гавриш
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