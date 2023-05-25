Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Над аеродромом – густий дим: у Мелітополі лунають вибухи
25 травня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунають вибухи.
За свідченнями очевидців, у районі аеродрому в небо здіймається густий чорний дим.
– Окупанти Мелітополя багато палять у районі захопленого аеродрому, – зауважує міський голова Іван Федоров.
Наразі українська сторона з’ясовує подробиці події.
Зауважимо, що, за даними Івана Федорова, саме в районі захопленого міського аеродрому росіяни активно запасалися цистернами з пальним.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Іван Федоров
Фото: Іван Федоров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.