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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Сотни оккупантов и украденные лодки: РФ милитаризовала остров Джарылгач в Херсонской области

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские оккупационные войска милитаризовали остров Джарылгач в Херсонской области, перебросив туда личный состав и украденные у местных жителей лодки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, 19 мая рашисты соединили остров с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе поселка Лазурное (Скадовский район). Они засыпали перешеек к острову песком.

При этом на Джарылгач переместились сотни оккупантов.

Карта Херсонщини

Карта: Google maps

– Российские оккупационные войска милитаризовали остров Джарылгач… В частности, оккупанты разместили на острове около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения, — отмечается в сообщении.

На днях в Скадовском городском совете сообщали, что с острова слышны взрывы и выстрелы. Туда ездит российская техника.

– Это полностью милитаризованная зона. К острову запрещена любая навигация, перекрыт доступ местным рыбакам, которые ранее ловили рыбу возле Джарылгача, — уточнили в горсовете.

Там также предупредили, что из-за использования острова для военных целей страдает местная флора и фауна. Такие действия оккупантов могут иметь негативные последствия для всей экосистемы.

Остров Джарылгач расположен в Каркинитском заливе Черного моря. Административно он относится к Скадовскому району Херсонской области. Территория острова и часть близлежащей акватории входит в состав Джарилгацкого национального природного парка.

Недавно в Генштабе ВСУ сообщали, что войска РФ пытаются интенсивнее использовать природоохранную территорию национального парка. Они, в частности, обустроили на острове военный полигон.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Джарилгач, Російська агресія, Херсонская область
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