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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Сотні окупантів і вкрадені човни: РФ мілітаризувала острів Джарилгач на Херсонщині

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач на Херсонщині, перекинувши туди особовий склад та вкрадені у місцевих мешканців човни.

Про це поінформували в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними Генштабу, 19 травня рашисти з’єднали острів з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі селища Лазурне (Скадовський район). Вони засипали перешийок до острова піском.

При цьому на Джарилгач перемістилися сотні окупантів.

Карта Херсонщини

Карта: Google maps

– Російські окупаційні війська мілітарізували острів Джарилгач… Зокрема, окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення, – наголошується в повідомленні.

Днями в Скадовській міській раді повідомляли, що з острова чути вибухи та постріли. Туди їздить російська техніка.

– Це повністю мілітаризована зона. До острова заборонено будь-яку навігацію, перекрито доступ місцевим рибалкам, які раніше рибалили біля Джарилгача, – уточнили в міськраді.

Там також попередили, що внаслідок використання острова для воєнних цілей страждає місцева флора та фауна. Такі дії окупантів можуть мати негативні наслідки для всієї екосистеми.

Острів Джарилгач розташований у Каркінітській затоці Чорного моря. Адміністративно він належить до Скадовського району Херсонщини. Територія острова та частина прилеглої акваторії входить до складу Джарилгацького національного природного парку.

Нещодавно в Генштабі ЗСУ повідомляли, що війська РФ намагаються інтенсивніше використовувати природоохоронну територію національного парку. Вони, зокрема, облаштували на острові військовий полігон.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Джарилгач, Російська агресія, Херсонська область
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