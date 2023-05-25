Убийство Кирилла Тлявова: суд первой инстанции объявил приговор экс-полицейским

25 мая Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.

Двое экс-полицейских приговорены к четырем годам заключения.

Один из них освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Еще двух человек суд оправдал.

В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.

Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут обжаловать его в установленном законом порядке.

Убийство Кирилла Тлявова

Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы и открытую черепно-мозговую травму, когда 31 мая 2019 года гулял со сверстниками во дворе своего дома в Переяславе Киевской области.

В мальчика попала один из пуль, которые экс-полицейские выпускали по расставленным мишеням на крыльце дома.

Раненого Кирилла госпитализировали в нейрохирургический центр Киева, однако 3 июня ребенок, не приходя в сознание, скончался после перенесенной операции.

Суд над тремя бывшими полицейскими и несовершеннолетним сыном одного из них, которые 31 мая 2019 года, стреляли по жестянкам во дворе, длился четыре года.

Им было предъявлено обвинение в совершении хулиганства и убийстве по неосторожности.

Источник: Киевская областная прокуратура

Фото: Киевская областная прокуратура

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