Вбивство Кирила Тлявова: суд першої інстанції оголосив вирок експоліцейським
25 травня Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок у справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова.
Двох експоліцейських засуджено до чотирьох років ув’язнення.
Одного з них звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.
Ще двох осіб суд виправдав.
Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.
Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку.
Вбивство Кирила Тлявова
П’ятирічний Кирило Тлявов дістав вогнепальне поранення голови та відкриту черепно-мозкову травму, коли 31 травня 2019 року гуляв з однолітками в дворі свого будинку в Переяславі Київської області.
У хлопчика влучила одна з куль, які експоліцейські випускали по розставлених мішенях на ґанку будинку.
Пораненого Кирила госпіталізували до нейрохірургічного центру Києва, однак 3 червня дитина, не приходячи до тями, померла після перенесеної операції.
Суд над трьома колишніми поліцейськими та неповнолітнім сином одного з них, які 31 травня 2019 року стріляли по бляшанках у дворі, тривав чотири роки.
Їм було висунуте обвинувачення у вчиненні хуліганства та вбивстві з необережності.
Джерело: Київська обласна прокуратура
Фото: Київська обласна прокуратура