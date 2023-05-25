Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Спроможна збити в небі все: що відомо про ПЗРК NASAMS
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вбивство Кирила Тлявова: суд першої інстанції оголосив вирок експоліцейським

Кирило Тлявов

25 травня Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок у справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова.

Двох експоліцейських засуджено до чотирьох років ув’язнення.

Одного з них звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

Ще двох осіб суд виправдав.

Вирок експоліцейським у Переяслав-Хмельницькому 25 травня 2023

Фото: Київська обласна прокуратура

Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку.

Вбивство Кирила Тлявова

П’ятирічний Кирило Тлявов дістав вогнепальне поранення голови та відкриту черепно-мозкову травму, коли 31 травня 2019 року гуляв з однолітками в дворі свого будинку в Переяславі Київської області.

У хлопчика влучила одна з куль, які експоліцейські випускали по розставлених мішенях на ґанку будинку.

Пораненого Кирила госпіталізували до нейрохірургічного центру Києва, однак 3 червня дитина, не приходячи до тями, померла після перенесеної операції.

Суд над трьома колишніми поліцейськими та неповнолітнім сином одного з них, які 31 травня 2019 року стріляли по бляшанках у дворі, тривав чотири роки.

Їм було висунуте обвинувачення у вчиненні хуліганства та вбивстві з необережності.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Фото: Київська обласна прокуратура

Переяслав-Хмельницький, Суд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Суди в РФ завалені справами солдатів, які самовільно покинули фронт – розвідка Британії
російські військові
ВАКС відмовив адвокатам Князєва, які оскаржували його затримання
Всеволод Князєв
Суд арештував частки Новинського у 72 компаніях
Вадим Новинський
Відео
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться

Без змін залишиться відзначення Великодня та всіх прив’язаних до нього рухомих свят. Водночас ті парафії, які будуть проти переходу, зможуть святкувати за старим календарем, тиснути на них ніхто не буде.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (24.05.2023)
Вбивство Кирила Тлявова: суд першої інстанції оголосив вирок експоліцейським
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
Вбивство Кирила Тлявова: суд першої інстанції оголосив вирок експоліцейським
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
Вбивство Кирила Тлявова: суд першої інстанції оголосив вирок експоліцейським
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (24.05.2023)
Вбивство Кирила Тлявова: суд першої інстанції оголосив вирок експоліцейським
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь