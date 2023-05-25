Вбивство Кирила Тлявова: суд першої інстанції оголосив вирок експоліцейським

25 травня Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок у справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова.

Двох експоліцейських засуджено до чотирьох років ув’язнення.

Одного з них звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

Ще двох осіб суд виправдав.

Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку.

Вбивство Кирила Тлявова

П’ятирічний Кирило Тлявов дістав вогнепальне поранення голови та відкриту черепно-мозкову травму, коли 31 травня 2019 року гуляв з однолітками в дворі свого будинку в Переяславі Київської області.

У хлопчика влучила одна з куль, які експоліцейські випускали по розставлених мішенях на ґанку будинку.

Пораненого Кирила госпіталізували до нейрохірургічного центру Києва, однак 3 червня дитина, не приходячи до тями, померла після перенесеної операції.

Суд над трьома колишніми поліцейськими та неповнолітнім сином одного з них, які 31 травня 2019 року стріляли по бляшанках у дворі, тривав чотири роки.

Їм було висунуте обвинувачення у вчиненні хуліганства та вбивстві з необережності.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Фото: Київська обласна прокуратура

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