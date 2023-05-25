Вразливі лише в одному: пілот ВПС США назвав переваги й недоліки F-16

Винищувачі F-16 мають широкий функціонал, можуть працювати у досить складних умовах і не потребують значної інфраструктури.

Про це розповів “найсмертоносніший пілот F-16” американської авіації підполковник у відставці Ден Гемптон.

Він упевнений, що винищувачі допоможуть у контрнаступі ЗСУ, а в майбутньому дозволять значно зміцнити оборону України.

– F-16, окрім того, що є винищувачем “повітря-повітря”, він також дуже, дуже хороший у підтримці з повітря та допомагає військам на полі бою, коли вони просуваються вперед і атакують. Це одна з речей, на відпрацювання яких американські пілоти F-16 витрачають багато часу. Я не впевнений щодо України, але це те, чого можна навчитися, – сказав пілот.

За словами Гемптона, насправді F-16 не так складно обслуговувати, як про це говорять багато критиків.

Єдине, до чого винищувач досить вразливий – це пошкодження двигуна.

– Він (двигун – Ред.) має такий великий впускний отвір, щоб забирати повітря. Якщо злітно-посадкові смуги та доріжки не зовсім чисті, то все, що на землі, може засмоктати в двигун. Але ми літали на цих літаках в Іраку та Афганістані та інших місцях, де не дуже чисто. І в цьому насправді немає проблем, – сказав Гемптон.

Пілот наголосив, що ЗСУ отримають ще й психологічну вигоду від наявності F-16.

Також це вплине на росіян, оскільки “їм не подобаються західні технології і вони знають, на що здатні ці літаки”.

– Найприємнішим у F-16 у довгостроковій перспективі є те, що коли вони у вас є і у вас є ВПС, які керують ними та мають досвід літати на них, то будь-хто, як Росія, хто думав би про напад на Україну, подумав би ще раз. В цьому випадку вони точно знали, що би їм протиставили, тому що Україна і Росія мають схожу військову техніку. Зовсім інша справа, коли ти борешся з кимось, у кого зовсім інше обладнання. Тож це дуже хороший стримувальний фактор на майбутнє, – додав Ден Гемптон.

Джерело : Голос Америки

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