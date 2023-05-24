Украина как никогда близка к получению F-16: что стоит знать об американских истребителях

21 мая после саммита G7 в Японии стало известно, что США разрешили обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и поставки самолетов другими странами.

Пока публично ни одна столица не объявила об отправке Украине истребителей, однако ряд государств выразили готовность начать этот процесс.

Почему партнеры медлили?

Украина в течение нескольких месяцев неоднократно призывала союзников передать ВСУ истребители.

Западные партнеры отвергали эту возможность, утверждая, что сейчас стоит сосредоточиться на предоставлении украинским войскам другого, более важного вооружения.

Кроме того, поставки F-16 — очень недешевая история. А после принятого решения нужно поддерживать истребители в надлежащем состоянии, а также обеспечивать оружием, в частности бомбами и ракетами.

Чем известен F-16?

Истребитель F-16 — американский истребитель четвертого поколения. Он может использоваться и как перехватчик, и как бомбардировщик, и как штурмовик.

F-16 состоит на вооружении в более чем 20 странах мира, а это огромный опыт как эксплуатации, так и боевого применения. Наибольшее количество F-16 – на вооружении у США (889 единиц), Турции (260 единиц) и Греции (154 единицы).

Данный истребитель обладает высокой маневренностью, а также способен распознавать цели при любых погодных условиях и обнаруживать низко летящие самолеты на высоте радиолокационных помех.

— Это многоцелевой самолет, который может работать по воздушным целям, а также по наземным целям. Он способен эффективно уничтожать вражескую технику, работать по взводным, ротным опорным пунктам, складам боеприпасов. В зависимости от того, какой тип вооружения на нем будет установлен. И это вооружение будет лететь точно, и главное — далеко, — рассказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Стоимость истребителя назвать трудно, учитывая большое количество версий F-16. Однако она может колебаться в размере от $35 млн до $55 млн.

Чем F-16 отличается от самолетов, которые есть на вооружении у Украины?

Многоцелевой истребитель F-16 способен выполнять весь спектр задач, что их выполняют основные четыре типа истребителей, которыми сейчас пользуются украинские пилоты: Су-24М, Су-25, МиГ-29 и Су-27.

Чаще всего американский F-16 сравнивают с советским истребителем МиГ-29. Несмотря на то, что МиГ-29 и F-16 примерно ровесники, западный самолет имеет ряд преимуществ.

Так, западная авиационная техника всегда превосходила советскую за счет лучшей авионики. Она имела на борту локационные системы и системы поражения, которые позволяли советские самолеты поражать на большем расстоянии.

Также МиГ-29 имеет больший вес, в частности, из-за того, что в нем не один, а два двигателя, соответственно — вдвое больше работы для аэродромных мотористов.

Кроме того, преимущества западных образцов заключаются в качестве и количестве вооружения, которое создавалось именно для применения с F-16.

Какие страны и когда могут передать Украине F-16?

Пока ни одна страна официально не объявила о передаче Украине американских самолетов.

Среди стран, которые, вероятно, передадут Киеву истребители — Нидерланды, Бельгия и Дания. В то же время Норвегия начала выводить из эксплуатации F-16 в ожидании более современных F-35, что может свидетельствовать о том, что страна в дальнейшем передаст самолеты Украине.

Президент США Джо Байден пока еще не решил, передадут ли Соединенные Штаты Украине истребители F-16.

В Министерстве обороны Украины заявили, что рассчитывают на получение западных истребителей осенью 2023 года.

По словам министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла, на поставку американских истребителей F-16 в Украину понадобится “в лучшем случае несколько месяцев”.

В Воздушных силах Украины считают, что украинские пилоты способны научиться летать на истребителях F-16 всего за неделю. Однако главное — научиться на нем воевать, то есть эффективно использовать все типы вооружения: по воздушным, надводным, наземным целям, летать в составе пары и звена.

В то же время зарубежные издания предполагают, что сроки предоставления Украине истребителей F-16 могут оказаться не такими быстрыми. Все потому, что странам, которые являются потенциальными поставщиками этих самолетов, нужно время для проверки своих арсеналов. А украинские пилоты и механики должны пройти подготовку.

Сколько истребителей нам нужно?

В Минобороны сообщали, что Украина хочет получить от 40 до 50 современных истребителей F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты неба от российских ракетных атак.

Недавно представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат предположил, что западные партнеры для начала могут передать Украине несколько десятков истребителей F-16. В нашем варианте эскадрилья — это 12 плюс самолетов, но у западных партнеров эскадрильи больше. Они имеют до 18 самолетов.

Как изменят ситуацию на поле боя?

Применение американских истребителей F-16 в войне поможет ВСУ выйти на новый уровень ведения боевых действий.

Как рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, F-16 — это самолет, который “общается” с соседним самолетом, с центром управления. Он может получать информацию от средств ПВО, Patriot, Nasams, Iris-T.

— Самая первая его миссия будет патрулирование воздуха для защиты нашего воздушного пространства. Относительно его тактического применения, то это нанесение ударов по наземным целям, кораблям, инфраструктуре, уничтожение воздушных целей. Также это подавление систем ПВО, РЭБ, — сообщил он.

Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук отмечал восемь моментов, почему F-16 будут полезными Украине:

Защита тыловых регионов Украины от ракетных атак РФ;

Получение преимущества в воздухе и прикрытие войск на передовой;

Противодействие российским управляемым авиабомбам;

Поддержка во время контрнаступления;

Контроль над Черным морем; Контроль над Черным морем;

Сохранены жизни украинских летчиков;

Исправность и наличие запчастей;

Достаточные запасы боеприпасов.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине многофункциональных легких истребителей F-16 поможет гарантировать глобальную продовольственную безопасность. По его словам, эскадрилья таких боевых самолетов поможет не подпускать военные корабли и авиацию РФ к Черноморскому зерновому коридору.

Военный эксперт Петр Черник отмечает, что F-16 — невероятно гибкая машина, которая может иметь 105 единиц разнообразных вооружений. Наиболее нужны Украине — дальнобойные ракеты AGM-158 и ракеты воздух-воздух, как AIM-120 AMRAAM. В случае получения ВСУ авиаполка (60 авиамашин) или хотя бы трех эскадрилий F-16 (36 машин) со всей номенклатурой необходимых вооружений, осенью можно ожидать перелома в войне.

Будут ли задействованы F-16 в будущем контрнаступлении Сил обороны?

В Воздушных силах отмечали, что F-16 помогут наземным войскам ВСУ освободить оккупированную территорию Украины.

В то же время президент США Джо Байден считает маловероятным, что они будут использованы в будущем контрнаступлении.

Так, для использования F-16 Украине нужно подготовить инфраструктуру, а также решить ряд организационных и логистических вопросов.

Кроме того, обучение украинских пилотов на американских истребителях займет не менее четырех месяцев.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.