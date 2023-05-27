Под Полтавой произошло землетрясение: сейсмологи рассказали подробности

В Полтавской области вечером 26 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.

Как сообщили сейсмологи из Главного центра специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений, землетрясение было в 20 км к западу от областного центра Полтавской области — города Полтава.

Эпицентр землетрясения находится в Решитиловском районе, Полтавской области, к западу от г. Полтава.

Очаг землетрясения находился на глубине 7 км.

Первые толчки были зафиксированы в 21:38:49 26 мая, сообщили сейсмологи.

— По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — говорится в сообщении Центра спецконтроля сейсмических наблюдений.

Подобные по силе землетрясения на территории Полтавской области регистрировались и ранее, в частности последние из них 14 января 2023-го года с магнитудой 2,7 и 3 октября 2022-го года с магнитудой 3,4.

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