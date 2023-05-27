Під Полтавою стався землетрус: сейсмологи розповіли подробиці

У Полтавській області ввечері 26 травня був зафіксований землетрус магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера.

Як повідомили сейсмологи з Головного центру спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень, землетрус був за 20 км на захід від обласного центру Полтавської області – міста Полтава.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Решитіловському районі, Полтавської області, на захід від м. Полтава.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 7 км.

Перші поштовхи були зафіксовані о 21:38:49 26 травня, повідомили сейсмологи.

– За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, – йдеться у повідомленні Центру спецконтролю сейсмічних спостережень.

Подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 14 січня 2023-го року з магнітудою 2,7 та 3 жовтня 2022-го року з магнітудою 3,4.

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