Вблизи города Яремче произошло землетрясение: что известно
В четверг, 27 апреля, вблизи города Яремче (Ивано-Франковская область) произошло землетрясение магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера).
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Подземные толчки были зафиксированы в 13:34 (по киевскому времени).
Эпицентр землетрясения находился в 7 км западнее города Яремче, на глубине 3 км.
Согласно классификации землетрясений, оно относится к “еле ощутимым”. То есть колебания ощущают только отдельные люди, которые находятся внутри помещений в спокойном состоянии, особенно на верхних этажах построек.
Похожее по силе землетрясение в этом же районе (магнитудой 2,5) специалисты регистрировали 12 апреля.
А 14 апреля подземные толчки зафиксировали на Закарпатье, в 11 км к востоку от города Иршава. Магнитуда землетрясения тогда составляла 3,2 по шкале Рихтера.
Что делать во время землетрясения в доме, квартире или на улице – читайте в материале.
Источник: Главный центр специального контроля