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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Вблизи города Яремче произошло землетрясение: что известно

Землетрус
Фото: Depositphotos

В четверг, 27 апреля, вблизи города Яремче (Ивано-Франковская область) произошло землетрясение магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера).

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Подземные толчки были зафиксированы в 13:34 (по киевскому времени).

Эпицентр землетрясения находился в 7 км западнее города Яремче, на глубине 3 км.

Землетрус біля Яремче - карта

Карта: Головний центр спеціального контролю

Согласно классификации землетрясений, оно относится к “еле ощутимым”. То есть колебания ощущают только отдельные люди, которые находятся внутри помещений в спокойном состоянии, особенно на верхних этажах построек.

Похожее по силе землетрясение в этом же районе (магнитудой 2,5) специалисты регистрировали 12 апреля.

А 14 апреля подземные толчки зафиксировали на Закарпатье, в 11 км к востоку от города Иршава. Магнитуда землетрясения тогда составляла 3,2 по шкале Рихтера.

Что делать во время землетрясения в доме, квартире или на улице – читайте в материале.

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Вблизи города Яремче произошло землетрясение: что известно

Источник: Главный центр специального контроля

Ивано-Франковская область, Землетрясение, Землетрясение в Украине, Яремче
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