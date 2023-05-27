ВСУ готовы: Данилов объяснил, когда Украина начнет контрнаступление

Вооруженные силы Украины готовы к долгожданному контрнаступлению против российских войск. Оно может начаться в ближайшее время.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью британскому агентству BBC.

Он не стал озвучивать сроки начала контрнаступления ВСУ, намекнув, что это может произойти в любой момент.

Секретарь СНБО отметил, что у Украины “нет права на ошибку” в данном вопросе, поскольку это “историческая возможность”, которую “мы не можем потерять”.

– Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю… Было бы странно, если бы я называл даты начала тех или иных событий. Этого делать нельзя… Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку, – заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ВСУ начнут контрнаступление, когда командиры решат, что “на тот момент войны мы можем достичь наилучшего результата”.

Он также ответил утвердительно на вопрос, готовы ли украинские военные к наступлению.

– Мы всегда готовы. Так же, как мы готовы были защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени… Мы должны понимать, что эту историческую возможность, которую Бог дал нашей стране, мы не можем потерять, чтобы могли стать независимой большой европейской страной, — уточнил секретарь СНБО.

Данилов также отверг предположения о том, что контрнаступление ВСУ уже началось, заявив, что “уничтожение российских центров управления и военной техники РФ” было задачей украинской армии с 24 февраля прошлого года.

– На этой войне у нас нет выходных, – сообщил он.

Как отмечает BBC, интервью с Даниловым пришлось прерывать из-за “телефонного сообщения от президента Владимира Зеленского, который вызвал его на совещание для обсуждения контрнаступления”.

Агентство напоминает, что Украина месяцами планировала контрнаступление, пытаясь получить от западных союзников необходимое вооружение и готовя войска.

ВВС добавляет, что сейчас “многое поставлено на карту”, поскольку Украина должна продемонстрировать западным союзникам, что может прорвать российскую оборону, “положить конец фактическому военному тупику” и отвоевать свои суверенные территории.

Источник : BBC

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