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Юлія Соколова, редакторка стрічки

ЗСУ готові: Данілов пояснив, коли Україна розпочне контрнаступ

ЗСУ готові: Данілов пояснив, коли Україна розпочне контрнаступ
Фото: УНІАН

Збройні сили України готові до довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ. Він може розпочатися уже найближчим часом.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю британському агентству ВВС.

Він не став озвучувати терміни початку контрнаступу ЗСУ, натякнувши, що це може статися в будь-який момент.

Секретар РНБО зауважив, що в України “не має права на помилку” в зазначеному питанні, оскільки це “історична можливість”, яку “ми не можемо втратити”.

– Це може статися завтра, післязавтра чи через тиждень… Було б дивно, якби я називав дати початку тих чи інших подій. Цього робити не можна… Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку, – заявив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, ЗСУ розпочнуть контрнаступ, коли командири вирішать, що “на той момент війни ми можемо досягти найкращого результату”.

Він також відповів ствердно на запитання про те, чи готові українські військові до наступу.

– Ми завжди готові. Так само, як ми були готові захищати свою країну в будь-який момент. І це не питання часу… Ми маємо розуміти, що цю історичну можливість, яку Бог дав нашій країні, ми не можемо втратити, щоб могли справді стати незалежною великою європейською країною, – уточнив секретар РНБО.

Данілов також відкинув припущення про те, що контрнаступ ЗСУ уже розпочався, заявивши, що “знищення російських центрів управління та військової техніки РФ” було завданням української армії з 24 лютого минулого року.

– На цій війні у нас немає вихідних, – повідомив він.

Як зазначає ВВС, інтерв’ю з Даніловим довелося переривати через “телефонне повідомлення від президента Володимира Зеленського, який викликав його на нараду для обговорення контрнаступу”.

Агентство нагадує, що Україна місяцями планувала контрнаступ, намагаючись отримати від західних союзників необхідне озброєння та готуючи війська.

ВВС додає, що зараз “багато що поставлено на карту”, оскільки Україна має продемонструвати західним союзникам, що може прорвати російську оборону, “покласти край фактичному військовому глухому куту” та відвоювати свої суверенні території.

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Джерело: BBC
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія
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