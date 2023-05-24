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Юлия Захарченко, редактор ленты

Буданов рассказал, сколько продлится контрнаступление

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро начнется. Украина уже получила необходимое минимальное количество вооружения и военной техники.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью иностранным журналистам.

— Многие гражданские лица все еще находятся под российской оккупацией, и мы не можем больше терять время. У нас уже есть минимум оружия и другого оборудования. Все, что я могу сказать, это то, что это начнется вскоре, — отметил глава ГУР.

Он отметил, что воинам ВСУ необходимо много оружия и боеприпасов, чтобы освободить всю украинскую территорию от российских оккупантов. Буданов утверждает, что ожесточенные бои во время контрнаступления могут продолжаться долгое время из-за обороны войск РФ.

Руководитель ГУР также прокомментировал конфликт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с Минобороны РФ. Он заявил, что Пригожин боится потерять влияние, борется за свою власть, жизнь и выживание компании.

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Источник: NHK

Война в Украине, Кирилл Буданов, Разведка, українські військові
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