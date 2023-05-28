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Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост в Киеве

Віталій Кличко
Фото: УНИАН

Уже к концу этого года Подольско-Воскресенский мост соединит правый и левый берег Киева.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью КИЕВ24.

– Подольско-Воскресенский мост строится более 30 лет. Нехватка финансирования. Мы все делаем, чтобы автосообщение в этом году произошло там. Надеюсь, что не будет чрезвычайных ситуаций, и мы сможем запустить автосообщение. Пока что на Русановские сады, а потом уже на Троещину, – отметил городской голова.

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В конце января 2022 года на мосту был выполнен ряд работ, среди которых строительство пересечения с железнодорожными путями и строительство дорожной насыпи на Русановских садах.

На февраль 2022 года к проекту строительства Подольского мостового перехода было привлечено до 90 человек и введено в эксплуатацию до 50 единиц техники.

Будівництво, Київ, Кличко, Міст
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