Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост в Киеве
Уже к концу этого года Подольско-Воскресенский мост соединит правый и левый берег Киева.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью КИЕВ24.
– Подольско-Воскресенский мост строится более 30 лет. Нехватка финансирования. Мы все делаем, чтобы автосообщение в этом году произошло там. Надеюсь, что не будет чрезвычайных ситуаций, и мы сможем запустить автосообщение. Пока что на Русановские сады, а потом уже на Троещину, – отметил городской голова.
В конце января 2022 года на мосту был выполнен ряд работ, среди которых строительство пересечения с железнодорожными путями и строительство дорожной насыпи на Русановских садах.
На февраль 2022 года к проекту строительства Подольского мостового перехода было привлечено до 90 человек и введено в эксплуатацию до 50 единиц техники.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко