Анастасия Кожушко, редактор ленты
Метро в Киеве могут продлить до Быковни: что известно
Городские власти Киева обсуждают с Кабмином возможность продлить красную ветку метрополитена до Быковни, где обустраивают Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК).
Об этом шла речь на пленарном заседании сессии Киевского городского совета.
– Если финансирования не будет, тогда план как минимум такой — улучшить инфраструктуру возле метро Лесная и запустить оттуда на кладбище специальный шаттл, – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве с 26 марта работу общественного транспорта продлили на час из-за сокращения комендантского часа, который теперь начинается в 00:00 и заканчивается в 05:00.
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