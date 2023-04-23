Метро в Киеве могут продлить до Быковни: что известно

Городские власти Киева обсуждают с Кабмином возможность продлить красную ветку метрополитена до Быковни, где обустраивают Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК).

Об этом шла речь на пленарном заседании сессии Киевского городского совета.

– Если финансирования не будет, тогда план как минимум такой — улучшить инфраструктуру возле метро Лесная и запустить оттуда на кладбище специальный шаттл, – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 26 марта работу общественного транспорта продлили на час из-за сокращения комендантского часа, который теперь начинается в 00:00 и заканчивается в 05:00.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.