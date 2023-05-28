Кличко розповів, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст у Києві

Вже до кінця цього року Подільсько-Воскресенський міст з’єднає правий і лівий берег Києва.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв’ю КИЇВ24.

– Подільсько-Воскресенський міст будується понад 30 років. Нестача фінансування. Ми все робимо, щоб автосполучення цьогоріч відбулося там. Сподіваюсь, що не буде надзвичайних ситуацій, і ми зможемо запустити автосполучення. Поки що на Русанівські сади, а потім вже на Троєщину, – зазначив міський голова.

Наприкінці січня 2022 року на мосту була виконана низка робіт, серед яких будівництво перетину із залізничними коліями та зведення дорожнього насипу на Русанівських садах.

Станом на лютий цього року до проєкту будівництва Подільського мостового переходу було залучено до 90 людей та введено в експлуатацію до 50 одиниць техніки.

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