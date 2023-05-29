Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Херсонщине оккупационная “власть” под разными предлогами выезжает в Крым — Гуменюк

російські окупанти
Фото: Getty Images

Так называемая “власть” Херсонской области, убегая, пытается объехать Крымский мост и найти более или менее безопасные пути.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что постепенно “власть” пытается ретироваться с полуострова под разными предлогами, используя:

  • семейные особенности,
  • внутрисемейные причины,
  • сопровождая близких,
  • сопровождая детей.

— Пытаются выезжать и вывозить документы. Это будет продолжаться еще какое-то время, потому что вся “власть” сразу уехать не может, а такими короткими перебежками и, по их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются, — пояснила она.

Однако активность наблюдается как на Крымском мосту, так и на маршрутах, предусматривающих материковое движение.

– Это свидетельствует о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд, – добавила она.

Читайте также
ВСУ ударами заставляют врага отступать на новые рубежи вглубь Херсонской области — Гуменюк
Бої на фронті

Гуменюк отметила, что оккупационная “администрация” области во главе с бывшим Херсонским городским головой Владимиром Сальдо, так же быстро перемещаются, как в целом оккупационная власть и войска.

– В большинстве случаев они пытаются базироваться в районных центрах, в частности Скадовск, но из него они уже переехали, можно сказать, окончательно. Потому что в последнее время они там не фигурируют. Тянутся они ближе к Геническу, но время от времени переезжают и в другие места дислокации, в частности используя рекреационную зону, — говорит она.

Война в Украине, Крым, Російська агресія, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
3-4 эскадрильи F-16 на отдельном направлении дадут Украине преимущество в небе — Воздушные силы
Винищувачі F-16
В Волновахе Донецкой области прогремел взрыв
На Херсонщине оккупационная “власть” под разными предлогами выезжает в Крым — Гуменюк
”Бавовна” под вечер: в Бердянске и Мариуполе раздались взрывы
Вибух
Похитили технику и покинули позиции: в Лисичанске дезертировали 80 оккупантов
На Херсонщине оккупационная “власть” под разными предлогами выезжает в Крым — Гуменюк
Вернем не деньгами, а оружием: Резников о скандале с невыполнением госкомпаниями миллиардных контрактов
Міністерство оборони України
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)
На Херсонщине оккупационная “власть” под разными предлогами выезжает в Крым — Гуменюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
На Херсонщине оккупационная “власть” под разными предлогами выезжает в Крым — Гуменюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
На Херсонщине оккупационная “власть” под разными предлогами выезжает в Крым — Гуменюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
На Херсонщине оккупационная “власть” под разными предлогами выезжает в Крым — Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь