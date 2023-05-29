На Херсонщине оккупационная “власть” под разными предлогами выезжает в Крым — Гуменюк
Так называемая “власть” Херсонской области, убегая, пытается объехать Крымский мост и найти более или менее безопасные пути.
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.
Она отметила, что постепенно “власть” пытается ретироваться с полуострова под разными предлогами, используя:
- семейные особенности,
- внутрисемейные причины,
- сопровождая близких,
- сопровождая детей.
— Пытаются выезжать и вывозить документы. Это будет продолжаться еще какое-то время, потому что вся “власть” сразу уехать не может, а такими короткими перебежками и, по их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются, — пояснила она.
Однако активность наблюдается как на Крымском мосту, так и на маршрутах, предусматривающих материковое движение.
– Это свидетельствует о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд, – добавила она.
Гуменюк отметила, что оккупационная “администрация” области во главе с бывшим Херсонским городским головой Владимиром Сальдо, так же быстро перемещаются, как в целом оккупационная власть и войска.
– В большинстве случаев они пытаются базироваться в районных центрах, в частности Скадовск, но из него они уже переехали, можно сказать, окончательно. Потому что в последнее время они там не фигурируют. Тянутся они ближе к Геническу, но время от времени переезжают и в другие места дислокации, в частности используя рекреационную зону, — говорит она.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко