На Херсонщине оккупационная “власть” под разными предлогами выезжает в Крым — Гуменюк

Так называемая “власть” Херсонской области, убегая, пытается объехать Крымский мост и найти более или менее безопасные пути.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что постепенно “власть” пытается ретироваться с полуострова под разными предлогами, используя:

семейные особенности,

внутрисемейные причины,

сопровождая близких,

сопровождая детей.

— Пытаются выезжать и вывозить документы. Это будет продолжаться еще какое-то время, потому что вся “власть” сразу уехать не может, а такими короткими перебежками и, по их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются, — пояснила она.

Однако активность наблюдается как на Крымском мосту, так и на маршрутах, предусматривающих материковое движение.

– Это свидетельствует о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд, – добавила она.

Гуменюк отметила, что оккупационная “администрация” области во главе с бывшим Херсонским городским головой Владимиром Сальдо, так же быстро перемещаются, как в целом оккупационная власть и войска.

– В большинстве случаев они пытаются базироваться в районных центрах, в частности Скадовск, но из него они уже переехали, можно сказать, окончательно. Потому что в последнее время они там не фигурируют. Тянутся они ближе к Геническу, но время от времени переезжают и в другие места дислокации, в частности используя рекреационную зону, — говорит она.

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