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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ ударами заставляют врага отступать на новые рубежи вглубь Херсонской области — Гуменюк

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины методично заставляют врага отступать вглубь — на очередные оборонительные рубежи.

Об этом в эфире Єдиних новин заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк.

По ее словам, каждый раз во время контратак ВСУ оккупанты уходят как можно дальше вглубь от линии фронта.

Работа Сил обороны Украины позволила уменьшить количество вражеских обстрелов в Херсонской областях. Нашим воинам удалось уничтожить три крупнокалиберные пушки, восемь единиц бронетанковой техники, миномет, пункт запуска БпЛА и три дрона-разведчика, которые оттуда запускались.

По словам Натальи Гуменюк, после таких потерь россияне пытаются уходить как можно глубже от линии фронта, потому что понимают, что здесь им уже оставаться нельзя.

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Война в Украине, Херсонская область
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ВСУ ударами заставляют врага отступать на новые рубежи вглубь Херсонской области — Гуменюк
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
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ВСУ ударами заставляют врага отступать на новые рубежи вглубь Херсонской области — Гуменюк
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